«Похороните возле Светы»: найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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В записях женщина рассказывала о тяжелых условиях, в которых ей приходилось находиться.

В освобожденном селе Мартыновка Курской области был найден предсмертный дневник местной жительницы, которая во время оккупации находилась в крайне тяжелых условиях. Бойцы батальона питерского спецназа «Ахмат» опубликовали в своем Telegram-канале эти душераздирающие записи.

Имя владелицы дневника скрыто, но известно, что она оставляла послания для своей внучки по имени Елена. Пожилая женщина проживала в тяжелых условиях во время украинской оккупации и умерла, вероятно, от голода и холода.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы», — писала женщина.

В дневнике она писала о чувстве одиночестве и сильном страхе перед смертью.

«Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере. Все свое, но ни газа, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей… Хотя бы я скорее умерла да не мучилась», — говорится в дневнике.

В одной из своих записей она тепло поздравила внучку с предстоящим днем рождения. Она также оставила предсмертное пожелание и попросила не переживать за нее.

«Найдете хоть косточку — похороните возле Светы. Поставьте крест и фотографию», — говорится в письме.

В другой записи она рассказала, что не ела уже 12 суток.

Об освобождении села Мартыновка стало известно 11 марта.

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