В Великобритании пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину
В Британии пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru
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Кир Стармер заявил, что Лондон готов «играть ведущую роль в этом деле».
В Великобритании состоится 20 марта встреча европейских союзников для обсуждения плана по поддержке будущей безопасности Украины. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.
«Наши военные встретятся в четверг (20 марта. — Ред.) на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать четкие и надежные планы по поддержке мирного соглашения и обеспечению безопасности Украины в будущем», — заявил он по итогам видеоконференции с западными лидерами.
Он также отметил, что Европа планирует усилить обороноспособность Украины. В случае заключения мирного соглашения страны готовятся к реализации плана так называемой «коалиции желающих» для рассмотрения возможности размещения военных на территории Украины после завершения конфликта. Стармер указал, что Великобритания готова «играть ведущую роль в этом деле».
В это же время власти Италии отказались от участия в возможной военной миссии на Украине после окончания конфликта. А Швейцария, напротив, выразила готовность отправить миротворцев на Украину в случае получения соответствующего запроса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривает страны Европы отправить на Украину солдат НАТО.