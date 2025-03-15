Дуров покинул Францию и отправился в Дубай
Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Париже предприниматель был задержан в августе прошлого года.
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию, где проживал последние месяцы под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием, и отправился в Дубай. Об этом сообщило агентство AFP.
Отмечается, что отъезд был одобрен судебными органами Франции. При этом цель поездки в ОАЭ не уточняется.
новость дополняется