Двое несовершеннолетних арестованы по делу о теракте в Калужской области

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В Калужской области по подозрению в поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры были задержаны двое несовершеннолетних. Об этом стало известно 15 марта из сообщения, опубликованного на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Подозреваемыми являются двое несовершеннолетних, которые, по версии следствия, 12 марта 2025 года подожгли батарейный шкаф на железнодорожной станции Говардово, действуя за денежное вознаграждение, обещанное незнакомым лицом в мессенджере», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по факту преступления, которое подпадает под признаки, описанные в части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»).

Сообщается, что подозреваемые были задержаны. Суд принял решение о заключении их под стражу. В качестве наказания им может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сотрудники ФСБ Российской Федерации арестовали 29-летнего жителя Керчи по подозрению в государственной измене, которая выразилась в передаче информации Украине.