В Амурской области произошло столкновение поездов из-за схода вагонов

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Причины инцидента пока не ясны.

На Забайкальской железной дороге в Амурской области произошло столкновение грузовых составов. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба РЖД.

Авария произошла в 6:47 по московскому времени на участке пути между станциями Чалганы и Ушум. По предварительным данным, в результате столкновения пострадал машинист одного из поездов.

«Повреждена железнодорожная инфраструктура. <…> Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Для ликвидации последствий аварии были направлены четыре восстановительных поезда. Кроме того, компания РЖД сформировала штаб для координации работ. Причины инцидента пока не ясны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 10 марта, в Кемеровской области произошел сход тепловоза с рельсов. Это случилось во время проведения маневровых работ. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. По предварительным данным, происшествие произошло в шесть часов утра по московскому времени. В ходе проведения маневровых работ поезд сошел с рельсов, но не опрокинулся.