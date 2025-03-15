«Во благо человечества»: в России предложили Маску направить совместную миссию на Марс

Фото: www.globallookpress.com/Al Grillo

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В этом году будет отмечаться 50-я годовщина совместной советско-американской миссии «Союз — Аполлон».

России и США стоит направить совместную миссию на Марс в 2029 году. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на пост основателя компании SpaceX Илона Маска, в котором тот анонсировал полет космического корабля Starship с роботом Optimus на планету в 2026 году. Кроме того, в своей публикации Маск не исключил возможную высадку людей на Марсе в 2029-м.

Дмитриев напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 50-я годовщина совместной советско-американской миссии «Союз — Аполлон». В связи с этим российской и американской стороне стоит задуматься о дальнейшем сотрудничестве, которое пойдет на благо человечества.

«Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению», — подчеркнул глава РФПИ.

Прежде сообщалось, что Илон Маск планирует отправить на Марс робота с искусственным интеллектом в 2026 году. Он уточнил, что полет на Марс возможно осуществить один раз в 26 месяцев, и следующее путешествие запланировано примерно на ноябрь следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск космического корабля Crew Dragon отменен за несколько минут до старта.