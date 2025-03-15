Теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Спортсменке 17 лет.

Россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой за последние 20 лет, которая вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает издание India Today. В свои 17 лет она носит звание одиннадцатой ракетки мира.

В в четвертьфинале спортсменка победила соперницу из Украины, 23-ю ракетку рейтинга Элину Свитолину в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Впереди у Мирры Андреевой встреча со второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швентек в полуфинале.

Впрочем, известно, что возраст молодой россиянки остается уникальным лишь для последних 20 лет. Абсолютной же рекордсменкой в этой градации является другая россиянка — Мария Шарапова. Она выиграла полуфинал турнира в 2005 году. Шараповой тогда тоже было 17 лет, но она моложе Андреевой по дням.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мирра Андреева стала самой юной победительницей турнира WTA-1000, который прошел в Дубае в феврале 2025 года.