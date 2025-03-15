«Ревела месяц»: блогер Наталья Краснова рассказала о потере ребенка

Фото: Instagram*/krasnovanatasha

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У звезды есть двое сыновей от бывшего коллеги по КВН и мужа Александра Алымова. О выкидыше она еще никогда не говорила публично.

Блогер и юмористка Наталья Краснова впервые рассказала о трагедии, пережитой два года назад, о потере ребенка. В 2023 году звезда вышла замуж за избранника по имени Ринат. И несмотря на откровенность в соцсетях, которую можно назвать ее визитной карточкой, еще никто не слышал истории о выкидыше, случившемся в этом браке.

Краснова поучаствовала в блицопросе в рамках популярного RuTube-шоу и рассказала зрителям о разных аспектах своей жизни. Один из вопросов был о ее последнем поводе для слез.

«Когда в последний раз плакала? Год назад у меня произошел выкидыш, я потеряла ребенка. Я ревела с переменным успехом… месяц, наверное», — призналась блогер, опустив взгляд в попытке сдержать эмоции.

Ринат — четвертый муж Красновой. Кавалеров знаменитость меняет как перчатки. Новый роман становится достоянием общественности, уже по традиции, вскоре после очередного развода. Нынешний возлюбленный, как и предыдущий, значительно моложе блогера, которой в мае исполнится 45 лет. Но это, судя по демонстрируемой в соцсетях идиллии, нисколько не мешает семейному счастью.

Первым мужем Красновой стал коллега Александр Алымов, известный по команде КВН «Союз». В этом браке она родила сыновей-двойняшек. После развода юморист отказался от алиментов и общения с детьми. Следующим супругом стал хоккеист Дерон Куинт, но и с ним не сложилось — оказался наглым изменщиком. Третьего блогер скрывала от общественности, сказав только, что он на 16 лет моложе. Этот союз протянул всего год.

Ранее 5-tv.ru писал о другой известной женщине, не боящейся кавалеров помоложе — Марине Федункив. 53-летняя актриса замужем за 40-летним итальянцем Стефано Маджи. Недавно она рассказала, как назвала первенца, которого выносила сама.

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