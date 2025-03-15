Отец Яниса Тиммы резко высказался об интервью Анны Седоковой за 10 миллионов

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Семья умершего спортсмена возглавляет травлю певицы, так как видит именно в ней причину трагедии.

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы возмущена поведением его бывшей жены Анны Седоковой. Родственники спортсмена, который свел счеты с жизнью на фоне болезненного развода, винят во всем именно певицу. Артистка переживает непростые времена, в том числе и травлю в соцсетях, к которой присоединяются близкие Тиммы.

Очередной повод для резкого высказывания в адрес Седоковой отцу баскетболиста Райтису Тимме дала новость. В прессе появилась информация, что исполнительница отказалась от интервью с популярными телеведущими Андреем Малаховым и Дмитрием Борисовым. Отказалась, потому что не получила достойного денежного предложения. За откровенную беседу о смерти экс-супруга звезда якобы потребовала десять миллионов рублей.

«Действительно, так и есть. Анну уговаривают сразу два федеральных телеканала — она обозначила сумму в десять миллионов рублей. Все находится на стадии переговоров. Думаю, что в начале апреля мы с ней вдвоем пойдем на эфир», — рассказал Woman.ru продюсер Сергей Дворцов.

Сама Седокова в личном блоге позже косвенно подтвердила это заявление, сказав, что не стремится к пустому пиару, а выражать себя предпочитает через музыку. Все это до глубины души возмутило Райтиса Тимму. На своей странице в соцсетях он прокомментировал ситуацию так: «Бред неполноценной твари». Примечательно, что написал на русском, а не на латышском, как обычно, как будто специально для экс-невестки.

Ранее 5-tv.ru писал об угрозах в адрес Анны Седоковой со стороны бывшего свекра — певица боится выходить на улицу.