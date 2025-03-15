Журналистка из Палестины погибла в результате атаки Израиля на Газу

Фото: Reuters/Hatem Khaled

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Она стала 206-й жертвой ударов ЦАХАЛ из числа представителей прессы.

Журналистка из Палестины по имени Алаа Хашим погибла в ходе атаки ЦАХАЛ на сектор Газа. Женщина скончалась от полученных ран. Об этом рассказали в эфире телеканала Al Jazeera.

«Форум палестинских журналистов объявил о смерти Алаа Хашим, которая скончалась от ран, полученных во время бомбардировки Газы», — сказано в сообщении.

По сведениям Al Jazeera, Алаа Хашим стала 206-й жертвой израильских атак из числа представителей прессы. В организации напомнили, что у журналистов должны быть возможности осуществлять свою профессиональную деятельность «в соответствии с международными законами и гуманитарными конвенциями».

Ранее 5-tv.ru писал, что более восьми человек за сутки погибли в результате атак Израиля по Газе 11 марта. До этого The Jerusalem Post сообщал, что израильская армия может возобновить боевые действия в секторе Газа через полторы недели, если палестинское движение ХАМАС перейдет на следующий этап соглашения о прекращении огня и не отпустит на свободу всех имеющихся в их руках заложников.