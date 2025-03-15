Дети Джина Хэкмена начали борьбу за его наследство

Фото: www.globallookpress.com/Laura Luongo/PIP-Landmark via ww

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Актер завещал все жене.

Актер Джин Хэкмен, тело которого было обнаружено в конце февраля в собственном доме, указал в завещании лишь свою супругу, Бетси Аракаву, скончавшуюся вместе с ним. Собственные дети артиста остались не у дел и теперь начнут долгую борьбу за наследство отца. Об этом пишет портал TMZ.

Меж тем, детей у Хэкмена трое — сын Кристофер Аллен и две дочери Элизабет Джин и Лесли Энн. Их актеру родила первая супруга Фэй Малтис.

Отношения пары закончились в далеком 1986 году. После этого актер так и не смог выстроить доверительные отношения со своими отпрысками.

Смерть Джина Хэкмена

Тела Джина Хэкмена и его супруги были найдены в конце февраля в их доме. Изначально, следователи предполагали, что оба отравились газом, но позже стали известны точные причины смерти знаменитостей. Об этом писал 5-tv.ru.

На самом деле артист умер из-за проблем с сердцем. Его жена — от вирусной инфекции, сопровождающейся развитием сердечно-легочной недостаточности. Случилось все, предположительно, за месяц до того, как трупы были обнаружены. Ранее отмечалось, что тело Аракавы было частично мумифицированным, рядом находилась мертвая немецкая овчарка, которая скончалась, судя по всему, от голода и обезвоживания.