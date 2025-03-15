Германия намерена вернуть в Сирию около миллиона беженцев

Фото: www.globallookpress.com/Murat Kocabas

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Представители МВД страны готовятся к переговорам, в том числе по этому вопросу.

Германия намерена начать переговоры с новыми властями Сирии, на повестке — возвращение в страну 974 тысячи беженцев. Об этом рассказало издание Bild, ссылаясь на представителя МВД ФРГ.

«Министерство внутренних дел находится в контакте с сирийским переходным правительством, в том числе для обсуждения вопросов возвращения сирийских беженцев в Германию», — приводит издание его слова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии хотят избавиться от украинских беженцев. С этой инициативой выступила глава фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) Катрин Эбнер-Штайнер. Сейчас в Германии находятся 1,2 миллиона беженцев с Украины. Германский политик также предложила прекратить выдачу беженцам финансовой помощи, заменив ее предоставлением необходимых товаров.

Кроме того, Катрин Эбнер-Штайнер напомнила, что Украина — большая страна, где есть достаточно мест для возвращения беженцев, и отметила, что Германия должна быть готова к строительству ограждений на своих границах.