Как отреагировал на свое отражение изуродованный в результате нападения собак мальчик из Сочи

Мальчик из Сочи с растерзанным собаками лицом увидел свое отражение и отмахнулся

Фото: 5-tv.ru

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Валю Королева перевели из реанимации в палату к отцу, он уже в состоянии пользоваться гаджетами. Впереди долгое лечение и множество операций.

Девятилетний Валя Королев из Сочи, пострадавший в результате нападения двух собак, которые лишили его лица, впервые увидел свое отражение на экране смартфона. Как сообщается в материале KP.RU, ребенок уже две недели провел в больнице.

Мальчика уже перевели из отделения реанимации в обычную палату, с ним рядом отец. За его состоянием следят лучшие врачи страны: планируется многоэтапное хирургическое лечение и ряд пластических операций. Пострадавший в сознании, с ним, помимо медиков, работает психолог. Накануне он впервые прошелся при поддержке папы, впереди первое вмешательство. Парнишке подарили смартфон, хотя идея подвергалась сомнению, ведь с его помощью он мог бы увидеть свои жуткие раны. Но Валя не испугался.

«Сын уже в телефоне зашел в свой аккаунт. И ковыряется по полной. Спросил у него, не боится ли он своего отражения, а он в ответ просто отмахнулся и дальше играет», — поделился отец пострадавшего.

Королев-старший также рассказал, что операция состоится в ближайшие дни, врачи начнут с реконструкции носа.

Валя пока не может разговаривать, с окружающими он общается жестами, слушает музыку, смотрит фильмы и развлекается играми на смартфоне.

Ранее 5-tv.ru писал о другом резонансном случае с агрессивной собакой. Он произошел в Екатеринбурге. Чтобы защитить сына от разъяренного ротвейлера, женщина пролежала на нем около 30 минут и получила несколько серьезных укусов.