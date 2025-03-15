Обвинения выдвинуты против капитана судна Solong

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Слушания по делу начнутся 15 марта.

Капитану контейнеровоза Solong, который столкнулся с американским танкером у побережья Великобритании, предъявлены обвинения. Информацию обнародовала пресс-служба британской полиции.

«Капитану судна Solong Владимиру Мотину, 59 лет, из Приморского района Санкт-Петербурга, Россия, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности», — значится в заявлении ведомства.

На данный момент россиянин остается под стражей. Слушания по делу начнутся 15 марта.

Инцидент в Северном море

В Северном море произошло столкновение американского нефтяного танкера и португальского грузового судна. В результате инцидента оба корабля загорелись, пострадали 32 человека, один из моряков пропал без вести.

Позднее стало известно, что на борту контейнеровоза Solong, врезавшегося в американский танкер Stena Immaculate было 15 контейнеров с цианидом натрия — чрезвычайно опасным веществом, способным моментально блокировать дыхательную функцию. Его транспортировка строго регламентирована.

Ранее 5-tv.ru писал, что с побережья мыса Панагия вывезли последние фрагменты танкера «Волгонефть-239». Одновременно с окончанием работ по вывозу обломков должна завершиться и откачка мазута из искусственно созданной бухты.