Расчет «Гвоздики» накрыл артиллерийским огнем «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Разведчиками было выявлено движение противника на одном из участков фронта, все цели были уничтожены.

Расчет САУ «Гвоздика» нанес удар по опорному пункту ВСУ на Дзержинском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работаем усердно, плотно. Не даем врагу пройти. Бывают такие моменты, когда парням нужно помочь, отработать точно. Наводчики справляются, наводчики — мастера своего дела. Обычно работаем по движущимся целям. Машины, иногда это техника, скопления пехоты. Сейчас они в обороне, потому что сейчас наши войска давят, продвигаются», — рассказал командир орудия с позывным «Раджа».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.