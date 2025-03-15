Матвиенко предостерегла от поспешного заключения перемирия на Украине

Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Все аспекты соглашения о 30-дневном прекращении огня будут тщательно проанализированы.

К предложению Украины о 30-дневном перемирии стоит относиться с осторожностью. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко телеканалу «Россия 1».

«Мы, конечно, поддерживаем, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значить для нас и не повторится ли это через 30 дней снова», — сказала чиновник.

По словам Матвиенко, следующие несколько дней будут посвящены обсуждению всех нюансов предлагаемого перемирия, так как необходимо определить того, кто будет контролировать соблюдение договоренностей. По ее мнению, в случае упущения даже малейших деталей из виду нарушение мирного режима приведет к катастрофическим последствиям.

«По щелчку пальца сказать, что мы на 30 дней останавливаем, так не бывает. Нужно все проговорить, проанализировать, договориться <…> и кто будет официально следить за режимом перемирия. <…> Это же надо тоже отработать. Потому что кто-то нарушит перемирие, и начнется», — отметила председатель Совфеда.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что США и Россия обсудили тридцатидневное перемирие с Украиной.