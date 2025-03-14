«Очень идет быть собой»: Хилькевич похвасталась результатами похудения после родов
Анна Хилькевич похудела после третьих родов
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Знаменитость призналась, что намерена продолжить приводить тело в форму.
Актриса Анна Хилькевич смогла избавиться от лишнего веса после третьих родов. Радостью от удавшегося преображения она поделилась с поклонниками в личном блоге.
Звезда похвасталась своей фигурой, опубликовав откровенную фотографию, на которой позирует в купальнике. В подписи она сообщила, что уже достигла отметки в 51 килограмм.
Однако на достигнутом Анна останавливаться не спешит. В планах — снизить отметку на весах еще на два килограмма.
Незадолго до этого на странице в Telegram-канале Хилькевич выложила фотографию с открыткой, явно намекающей на изменения в ее внешности.
«Тебе очень идет быть собой», — гласила надпись над сердечком.
Фото: «Instagram*/@annakhilkevich.
Прежде актриса жаловалась, что похудеть после третьих родов ей очень трудно, а беременность не только лишила ее утонченной фигуры, но и сделала неуклюжей. Тем не менее, по мнению Анны, появление на свет полгода назад малышки Оливии стоило того.
Ранее на 5-tv.ru писал о том, что дети Хилькевич заболели во время отдыха в Абу-Даби.
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