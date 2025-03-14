«Очень идет быть собой»: Хилькевич похвасталась результатами похудения после родов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитость призналась, что намерена продолжить приводить тело в форму.

Актриса Анна Хилькевич смогла избавиться от лишнего веса после третьих родов. Радостью от удавшегося преображения она поделилась с поклонниками в личном блоге.

Звезда похвасталась своей фигурой, опубликовав откровенную фотографию, на которой позирует в купальнике. В подписи она сообщила, что уже достигла отметки в 51 килограмм.

Однако на достигнутом Анна останавливаться не спешит. В планах — снизить отметку на весах еще на два килограмма.

Незадолго до этого на странице в Telegram-канале Хилькевич выложила фотографию с открыткой, явно намекающей на изменения в ее внешности.

«Тебе очень идет быть собой», — гласила надпись над сердечком.

Фото: «Instagram*/@annakhilkevich.

Прежде актриса жаловалась, что похудеть после третьих родов ей очень трудно, а беременность не только лишила ее утонченной фигуры, но и сделала неуклюжей. Тем не менее, по мнению Анны, появление на свет полгода назад малышки Оливии стоило того.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что дети Хилькевич заболели во время отдыха в Абу-Даби.

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