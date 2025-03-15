Прижигать или наблюдать? Когда надо обязательно лечить эрозию шейки матки

Гинеколог Смирнова: иногда лечить эрозию шейки матки не нужно

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это один из самых распространенных женских диагнозов.

Эрозия шейки матки — один из самых распространенных женских диагнозов. Бытует два популярных мнения: одни считают, что ее нужно срочно лечить, то есть прижигать. Другие же считают, что эта процедура, наоборот, негативно отразится на здоровье женщины, поэтому за диагнозом нужно просто «наблюдать».

Как необходимо действовать женщинам, у которых диагностировали эрозию шейки матки, рассказала врач-гинеколог Ольга Смирнова порталу »Доктор Питер».

Прежде всего, по словам специалиста, пациентке с подозрением на эрозию необходимо пройти тщательное обследование в медицинском учреждении.

«Если анализы показали инфекцию, то здесь уже без вариантов. Необходимо начать лечение, причем как можно скорее», — поделилась информацией специалист.

Однако Смирнова уточнила, что существует несколько видов эрозии шейки матки. Безобидными являются истинная эрозия, которая представляет собой травму слизистой, заживающую за две недели, и псевдоэрозия, которая появляется у девушек, предохраняющихся от нежелательной беременности с помощью препаратов. При таком варианте смещение клеток в матке — норма.

«Еще один возможный вариант — дисплазия. Это предраковое состояние, которое требует наблюдения и лечения. И не стоит забывать про микротравмы, которые могут кровить и вызывать дискомфорт», — добавила эксперт.

Говоря о методах лечения, Смирнова отметила, что гинеколог не должен сразу направлять на прижигание эрозии. От такого способа в медицинской практике уже отказались. Его сменили радиоволновые и лазерные операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проявляются симптомы атеросклероза.