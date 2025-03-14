Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Глава государства напомнил, что националисты совершили многочисленные преступления против мирных граждан, за что им придется ответить.

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить украинских боевиков, заблокированных в Курской области.

«Хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области», — сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин напомнил, что украинские боевики совершили в Курской области многочисленные преступления против мирных граждан, за что им придется ответить.

«Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что боевикам ВСУ будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сложат оружие. Кроме того, Украина для реализации призыва Трампа должна дать приказ своим военным, находящимся в Курской области, сдаться в плен.

В среду, 13 марта, Путин побывал в Курской области, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, как идет освобождение оккупированных территорий. Еще тогда российский лидер отметил, что ВС РФ относятся ко всем военнопленным гуманно. При этом он подчеркнул, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В настоящее время группировка украинских боевиков, которая вторглась в Курскую область, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. Как отмечал прежде глава Генштаба, планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились. Что сейчас происходит в Курской области — смотрите в эксклюзивном репортаже на сайте 5-tv.ru.