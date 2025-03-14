«Он мне рассказывал»: Лукашенко заявил о звонке украинской стороны Путину

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Белорусский лидер пока не может раскрыть деталей этого разговора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину звонили с Украины. Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент с его словами она опубликовала в своем Telegram-канале.

Белорусский президент уточнил, что это пока что не публичная информация.

«Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить», — сказал он.

Лукашенко добавил, что не может раскрыть никаких деталей, пока Путин все сам не расскажет.

«Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные журналисты назвали жесткими условия Путина для перемирия с Украиной. Владимир Путин подчеркнул, что без четких гарантий и ответов на принципиальные вопросы обсуждать перемирие бессмысленно. Ключевая фраза Путина, мгновенно ставшая заголовком во всех мировых СМИ: «Россия согласна на перемирие, но есть нюансы».