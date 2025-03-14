Лукашенко: молодому поколению госуправленцев нужно «походить по говну» для опыта

Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru

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Именно так можно вырастить настоящих чиновников, считает белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодому поколению государственных управленцев нужно «походить по говну», чтобы набраться опыта. Такое мнение он выразил в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

В своей эмоциональной речи Лукашенко поведал о сложностях подготовки нового кадрового резерва в Белоруссии. Перед страной стоит ответственная задача: подготовить новое поколение государственных управленцев. Белорусский лидер имеет свою позицию по этому вопросу. По его мнению, все чиновники должны сначала «пройти по говну», и это не метафора.

«Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его… И многих я по пять, шесть, семь лет министров, губернаторов на этих должностях, чтобы они посеяли, убрали, понимали, что это такое», — сказал Лукашенко.

Подобную процедуру посвящения уже прошел нынешний премьер-министр республики. По словам белорусского президента, именно он теперь является одним из представителей нового поколения госуправленцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ. Белорусский президент отметил, что в стране растет потребность, связанная с потреблением электроэнергии. Причиной этому служит строительство новых жилых кварталов, отопление которых происходит за счет электричества.