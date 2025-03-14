Настигла карма: кто застрелил организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе

Фото, видео: 5-tv.ru

По предварительной версии, убийство могло быть местью родственника погибшего на фронте мобилизованного.

В центре Одессы средь бела дня убит Демьян Ганул, один из главных участников поджога одесского Дома Профсоюзов в 2014 году. Как пишут местные паблики, его мог убить родственник человека, который был принудительно мобилизован и погиб на фронте.

Желание отомстить вполне понятно, ведь именно Ганул лично участвовал в охоте на уклонистов: отлавливал и избивал людей вместе с сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК), а затем отправлял на передовую. Но больше всего поражают детали о которых рассказал корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Самый центр Одессы, 10:30 утра. Неброско одетый мужчина подходит к Ганулу и стреляет. Затем спокойно перезаряжает пистолет, подходит вплотную и, не торопясь, со второй попытки делает «контрольный» в голову.

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения. Примечательна реакция прохожих — ее просто нет. Они с интересом наблюдают за происходящим, а кто-то даже снимает «экшн» на телефон. Кроме разгула бандитизма, в чем Украина еще даст фору Южной Америке, жители привыкли к так называемой «бусификации». Добровольным помощником «людоловов» был и неонацист Ганул. Он с азартом садиста помогал охотиться на тех, кто не желал становиться пушечным мясом.

По версии следствия, именно родственник одного из насильно мобилизованных, погибших на фронте, и отомстил. В Киеве после произошедшего всполошились не на шутку. В Одессу срочно отправился глава Министерства внутренних дел Украины, специальная оперативная группа и целый полк национальной полиции. Всюду опубликованы ориентировки. Украинские медиа быстро вспомнили, что у одесситов было много претензий к неонацисту. Ему уже разбивали машину, а другую и вовсе сожгли.

4 мая 2023 года несколько неизвестных в военной форме напали на Ганула. Инцидент вызвал широкий резонанс, а полиция возбудила уголовное дело по факту нападения. Военное командование начало разбирательство о возможной причастности военнослужащих к инциденту.

Неонацист воевал не только с людьми, но и с памятниками. В Одессе и пригородах по его инициативе уничтожены памятники великому полководцу Александру Суворову и мемориал чекистам, а также монумент знаменитому красному комбригу Котовскому.

Но самая черная страница в биографии неонациста — охота на людей в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда противников пресловутого майдана загнали в Дом Профсоюзов и подожгли. Погибли 48 человек, многие сгорели заживо. Ни Ганула, ни его подельников никто не привлек к ответственности за то чудовищное преступление. Накануне это вынужденно признал даже Европейский суд по правам человека.

«Суд постановил, что имели место нарушения права на жизнь/расследование в связи с неспособностью властей сделать все, что можно было бы разумно ожидать от них, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, и провести эффективное расследование тех событий. Он также постановил, что имело место нарушение права на уважение частной и семейной жизни в отношении одной заявительницы в связи с задержкой в передаче тела ее отца для захоронения», — сказали в ЕСПЧ.

Радикал Ганул тогда же, после трагедии в одесском Доме профсоюзов, заявил, что не считает погибших за людей. Он преследовал русскоговорящих людей, не желавших переходить на суржик, срывал концерты российских исполнителей, участвовал в так называемой «декоммунизации».

За уничтожение советских воинских захоронений и памятников Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула. Но теперь ордер на арест не понадобится.