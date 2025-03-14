Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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До полного освобождения региона осталось всего несколько небольших сел.

Неожиданное заступничество за украинских боевиков, совершивших в Курской области множество военных преступлений. Президент США Дональд Трамп, цитата, «попросил пощадить полностью окруженные под Суджей силы ВСУ, которые находятся в уязвимом положении».

Несколько минут назад Дональд Трамп написал это в своей социальной сети. Хотя президент РФ Владимир Путин еще в среду на совещании с военными в Курской области подчеркнул: ко всем, кто попал в плен, мы относимся и должны относиться гуманно.

Но иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились. До полного освобождения региона осталось всего несколько небольших сел.