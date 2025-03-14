«Меня буллили за то, что выглядела как мама»: дочь Картунковой травили в школе

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Юная актриса по сей день борется с комплексами.

Дочь звезды КВН Ольги Картунковой — Виктория — пережила в начальных классах школы буллинг из-за лишнего веса. Об этом она эксклюзивно рассказала 5-tv.ru на праздновании дне рождения продюсера Дмитрия Крика.

Дочь звезды КВН Ольги Картунковой — Виктория. 5-tv.ru

«Меня в младших классах буллили за счет того, что я была очень крупной и выглядела как мама, которая пришла на собрание к ребенку, а сам ребенок на этом собрании», — поделилась Вика.

Она также сказала, что, хотя это было очень неприятно, она понимает, что подобные ситуации иногда происходят, и не стоит слишком сильно переживать из-за них. Виктория не обижалась на злые языки одноклассников, а лишь занималась своей жизнью, самосовершенствуясь день за днем, пока другие тратили время на грязь.

Спустя годы ей удалось избавиться от многих комплексов, работая над собой, познавая актерское мастерство и выступая на сцене. И хотя некоторые нюансы Виктория еще в себе видит и стесняется, она твердо намерена искоренить негативное отношение к самой себе окончательно.

«Пошла на танцы, пошла на вокал, пошла в институт. Там уже другие начали говорить, что человек, который поднимается на сцену, на три головы выше того, кто смотрит на тебя из зрительного зала, и они начали самооценочку чуть-чуть поднимать», — раскрыла секрет Картункова-младшая.

Виктория отметила, что совокупность этих фактов привела к тому, что она полюбила себя и перестала видеть в зеркале другого человека.

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