Неизвестный ворвался в детский сад в Москве и выстрелил в мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На месте происшествия работают правоохранители.

Вооруженный мужчина ворвался в частный детский сад в Новой Москве и выстрелил в мужчине в ногу, сообщает источник 5-tv.ru. Инцидент произошел на улице Липовый парк.

По предварительной информации, стрельбу открыл отец одного из воспитанников. Обычно он отводил и забирал ребенка из детсада, но сегодня это сделала мама малыша. В учреждении же родительницу в лицо не знали, поэтому позвонили мужчине.

Тот примчался в детсад и устроил скандал. Досталось и матери его ребенка — он пытался выволочь женщину на улицу. Неизвестно, в каких отношениях они сейчас находится, не исключено, что уже бывшие супруги.

В итоге охрана и воспитатели вывели его самого. У крыльца он столкнулся с группой поддержки женщины, и завязалась драка, которая переместилась за угол здания. Там и прозвучал выстрел.

Пострадавший госпитализирован, а стрелявший задержан. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина открыл стрельбу в автобусе в подмосковной Балашихе.