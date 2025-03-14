Ковальчук заявил о снижении в разы дефицита региональных бюджетов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Помимо этого, общий госдолг регионов также снизился на 2,5%

На начало 2025 года дефицит региональных бюджетов в России снизился в шесть раз. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации.

По его словам, по итогам 2024 года доходы консолидированного бюджета составили 24,5 триллиона рублей, а общий дефицит почти 300 миллиардов рублей. Это говорит о том, что ситуация сбалансированная.

В 2025 году доходы выросли до 25 триллионов 350 миллиардов рублей. То есть разница составляет практически один триллион.

«При этом дефицит консолидированных бюджетов 2025 года составляет на сегодняшний момент порядка 50 миллиардов. Поэтому шестикратное снижение дефицита по сравнению с фактом предыдущего года. Поэтому мы считаем, консолидированные бюджеты регионов находятся в стабильном состоянии», — сказал Ковальчук.

Он отметил, что в 2024-м фиксировалось снижение поступлений по налогу на прибыль, но показатели все равно выполнены. Не менее важно и то, что общий государственный долг регионов также уменьшился на 2,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Счетная палата РФ вернула в бюджет государства почти 94 миллиарда рублей.