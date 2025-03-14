Пусть все идет своим чередом: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 марта

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Таролог Карина Борисова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 17 по 23 марта.

Основная энергия недели (Карты Таро — Восьмерка Мечей, Тройка Кубков)

5-tv.ru

В последнее время, как подсказывает нам Восьмерка Мечей, вы лишились стабильности и живете с камнем сомнений на вашей душе. Что-то мешает вам выбрать правильное направление в жизни — вероятно, какие-то проблемы или сложности.

И в недоразумениях виноваты, к сожалению, именно вы. Путаница привнесла хаос в жизнь, и теперь вы можете чувствовать себя беспомощно. Возможно, вы и в самом деле находитесь в тупике. Однако нельзя опускать руки. Карта предупреждает нас о сложностях, но не говорит о том, что их нельзя решить.

Тройка Кубков помогает принять решение — какое-то время нужно просто переждать проблемы и не воплощать смелые идеи в реальность. Лучше на время окружить себя только позитивными людьми и отказаться от общения с теми, кто приносит негативные эмоции. Если дать себе небольшую передышку, то можно улучшить не только собственную жизнь, но и помочь своим друзьям и близким.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Рыцарь Кубков)

5-tv.ru

Хорошие новости — в сфере финансов вас ожидает приятный сюрприз. Может быть, кто-то неожиданно подарит вам деньги или вернет долги. Но, вероятнее всего, стоит ожидать подарок от любимого человека, друзей или родственников.

В ближайшее время вас ждет вознаграждение за труды. Однако, обратите внимание, масть этой карты — Кубки, а не Пентакли. Это значит, что сумма будет не такой крупной, как можно себе представить. Вероятнее всего, эмоций от подарка будет больше, чем денежных средств.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Королева Мечей, Двойка Жезлов)

5-tv.ru

Самое главное, о чем нам подсказывает Королева Мечей — это полная самодостаточность. Сейчас не самый благоприятный период для выяснения отношений и обсуждения чувств. Если вы обижены на своего близкого человека, то постарайтесь поставить разборки на паузу. Возможно, в отношения вмешивается кто-то из родственников женского пола — свекровь, золовка или даже сноха.

Стоит быть внимательнее и не допускать лишних людей до ваших чувств. Иначе это приведет к ссорам на почве постоянных недомолвок. Двойка Жезлов подсказывает, что кто-то из партнеров оказался недостаточно самостоятельным.

Лишняя импульсивность и эмоциональность могут помешать вам выстроить спокойные и гармоничные отношения co второй половинкой. Задумайтесь, как можно исправить ситуацию.

Прогноз в сфере здоровья на неделю (Карта Таро — Король Мечей)

5-tv.ru

Очень серьезная карта для сферы здоровья. Стоит обратить внимание на свое физическое благополучие. А в первую очередь — на количество стресса в вашей жизни, есть ощущение, что нервная атмосфера мешает вам нормально функционировать.

Вы слишком много брали на себя дел в последнее время, и это отображается на самочувствии. Вас может преследовать постоянная усталость и тревожность. Король Мечей серьезно предупреждает — нельзя брать на себя слишком много и работать за всех. Постарайтесь делегировать кому-то свои задачи.

Однако серьезных проблем со здоровьем не ожидается. Скорее всего, люди, которые начнут относиться к себе более ответственно, вскоре придут в норму и продолжат нормально функционировать.

Совет на неделю (Карта Таро — Императрица)

5-tv.ru

Очень оптимистичный совет — будьте сами хозяевами своей судьбы. Если по какой-то причине вам не удается расположить к себе людей, то не стоит пытаться всем угодить. Уважайте себя — любите и цените! Не стоит забывать о внутренней силе духа. Не стоит гнаться за материальными мечтами, обратите внимание на духовную сферу.

Решайтесь на серьезные шаги в отношениях. Хотите выйти замуж — скажите об этом любимому. Хотите завести ребенка — заводите. Положитесь на судьбу и не переживайте за будущее. Все, что происходит — к лучшему. Позвольте всем вещам идти своим чередом.

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