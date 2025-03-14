Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

Также российские военные нанесли поражение украинским боевикам районах Гоголевки, Горналь, Гуево, Заолешенки, Запселье, Олешня и Рубанщина.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка», — сказано в публикации ведомства.

Также российские военные нанесли поражение украинским боевикам районах Гоголевки, Горналь, Гуево, Заолешенки, Запселье, Олешня и Рубанщина. Была отражена одна вражеская контратака.

Согласно данным Минобороны, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военных, пять бронетранспортеров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия.

Всего противник потерял на курском направлении составили более 67,4 тысячи солдат.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области.