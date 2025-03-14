В Анапе усилили меры по очистке пляжей после новых выбросов мазута

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Штормы и повышение температуры воды спровоцировали новые выбросы нефтепродуктов, что усложняет ситуацию для спасателей и экологов.

В Анапе потепление морской воды и штормы спровоцировали новые выбросы мазута.

Специалисты продолжают уборку. Работают как на глубине, так и берегу. Скопления нефтепродуктов выявляют с воздуха с помощью беспилотников, а также используют подводные дроны.

О других новых комплексных методиках очистки рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

«Просто чистый битум. Пласт толщиной до десяти сантиметров», — показывает спасатель.

Все это принес очередной шторм. Только за последние несколько дней новые выбросы мазута зафиксировали на шести участках побережья в Анапе. Температура воздуха и воды в Черном море активно повышается, тяжелые фракции мазута, как и прогнозировали экологи, начинают всплывать со дна.

Огромный пласт нефтепродуктов находится в море. Ежедневно водолазы в сложнейших условиях поднимают их со дна. Всего они совершили почти полторы тысячи спусков. Сотрудники МЧС продолжают очищать и основную территорию пляжей.

«У нас зона проведения работ составляет более 70 километров. Задействована группировка около двух тысяч человек и более 260 единиц техники. В это число входят как сотрудники МЧС России, так и спасатели краевых и муниципальных уровней», — заявил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Скопления мазута выявляют с воздуха с помощью беспилотников. Используют также подводные дроны. Однако чаще всего действовать приходится вручную. Нередко под песком скрывается слой мазута толщиной до 15 сантиметров. Берег от новых выбросов защищают с помощью отработанных систем.

Такие сооружения созданы на всему побережью Анапы. Полутораметровые валы, особенно актуальные во время шторма. Крупные фракции мазута остаются здесь и не попадают на другую часть пляжа.

Такие сети предложили использовать ученые из Сколковского института. Практически с помощью подручных средств они создают новые способы для расчистки побережья. Предлагают и технологии, которые ранее зарекомендовали себя в других сферах.

«Поток воды поступает через трубу, проходит по трубе вместе с песком и с большим напором воды выходит в сетку. В сетке остается мазут, а песок выходит наружу», — объяснил специалист.

Подобные насосы применяли археологи для поиска амфор на дне Таманского залива. Сейчас ученые начали использовать их для ликвидации последствий крушений танкеров. По их словам, мазутные загрязнения на дне настолько крепкие, что иногда для того, чтобы их поднять, обычной лопаты бывает недостаточно.

«Поэтому сейчас мы применяем комбинированную технологию — это инжекционные насосы, одновременно дополненные мойками высокого давления для разрушения этого пласта. Искренне надеемся, что всего через неделю мы уже сможем продемонстрировать бесконечные мешки, заполненные мазутной фракцией», — отметил руководитель группы проектов развития «Сколтех» Владимир Каляев.

Некоторые существующие методы очистки ученые собираются комбинировать. Их эффективность проверит Роспотребнадзор до конца недели.

«Будет проведен такой эксперимент. На трех этапах будут проведены сборы проб: грязный пляж, после просеивания и после промывки. Посмотрим, насколько эти технологии вместе отработают», — рассказал директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов.

Один из основных источников разлива мазута устранили с опережением срока. Корму танкера «Волгонефть-239» полностью вывезли с места крушения, весь металл переплавили.

После демонтажа судна работы продолжаются. Мазут откачивают, а акваторию вблизи места аварии обрабатывают с помощью сорбентов. На очереди еще части танкеров, которые остаются на дне Керченского пролива. Решение о том, как и когда их поднимут, пока не приняли.

Специалисты Роспотребнадзора в ближайшее время возьмут пробы песка и воды в Краснодарском крае. В Крыму, Севастополе и Сочи исследования уже провели. Все соответствует нормам. Прогноз на курортный сезон там благоприятный.