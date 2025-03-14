Генпрокуратура выявила многомиллионное хищение в Институте оценки качества образования

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила хищение ста миллионов рублей в Институте оценки качества образования.

Экспертам доверили провести оценку качества подготовки учащихся. Разумеется, не безвозмездно.

Были заключены государственные контракты на сумму более 140 миллионов рублей. Деньги перечислены, а работы не выполнены.

Возбуждено уголовное дело.

«Должностные лица подведомственного Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки института организовали схему хищения бюджетных средств. Речь о сумме, превышающей сто миллионов рублей. С привлечением подставных фирм и заключением фиктивных договоров», — рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.