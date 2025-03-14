Песков: Путин через Уиткоффа передал данные и дополнительные сигналы для Трампа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер и представитель США во время встречи обменялись различными дополнительными сведениями.

Президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу дополнительные сигналы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин провел встречу со спецпредставителем Трампа — Стивеном Уиткоффом — вечером 13 марта. Во время этого президенту Штатов была передана «дополнительная информация».

«Он вчера был здесь. Вчера поздно вечером уже состоялась его встреча. Он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», — сказал Песков.

О том, когда состоится встреча двух лидеров, пока не установлено. Ожидать информацию о проведении беседы стоит тогда, когда Уиткофф передаст сведения Трампу, подчеркнул Песков. Он также добавил, что у обеих сторон есть понимание, насколько такой разговор нужен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров, нацеленных на урегулирование конфликта между Незалежной и Россией.