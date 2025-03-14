Песков назвал развитие отношений с США главной задачей нового посла в Вашингтоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы журналистов.
Укрепление российско-американских отношений является главной задачей нового посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — рассказал Песков о том, какие задачи перед послом ставит российский лидер.
Президент России Владимир Путин 6 марта назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева. Также он стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет спешить с выводами по переговорам с США. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, окончательная позиция нашей страны будет сформирована и озвучена лишь после того, как в Кремле будут располагать всей информацией о встрече в Саудовской Аравии.
По словам Марии Захаровой, нашей стороной будет внимательно проанализирована вся информация и все предложенные инициативы.