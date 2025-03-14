«Клипают каждый день»: певец Анохин раскритиковал современную музыку

Фото, видео: Instagram*/aleksanokhin_artist; 5-tv.ru

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В погоне за быстрым успехом исполнители выпускают «серые» песни в надежде, что одна из них «выстрельнет».

В музыкальной индустрии преобладает тренд на одноразовые хиты. Об этом певец Алекс Анохин заявил во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

По словам российского артиста, сегодня музыка стала слишком коммерческой, а вместо искренности и творчества на первом месте оказалась «пластмассовая» продукция.

«Тогда как-то все старались. Я над своими песнями работаю там месяцами, чтобы каждое слово, каждая линия были продуманы. А сейчас клипают каждый день по песне, какая-нибудь да выстрелит», — отметил он.

Анохин уверен, что индустрия изменилась, а музыка утратила свою душевность. По его мнению, в погоне за быстрым успехом продюсеры и исполнители начали выпускать песни, ориентированные на массовый вкус, забывая о глубине и оригинальности.

Ранее 5-tv.ru писал про то, что российский певец Алекс Анохин объяснил популярность ностальгических каверов.

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