Фото: LACW Emma Schwenke/ТАСС

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Мария Захарова прокомментировала видео командира группы «Аид» спецназа «Ахмат».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Австралию за оставленную Вооруженными силами Украины (ВСУ) военную технику в зоне спецоперации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала на своей странице видео из Telegram-канала тележурналиста Владимира Соловьева, где командир группы «Аид» спецназа «Ахмат» благодарит минобороны Австралии за оставленные бронетранспортеры Bushmaster.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова не сдержала слез при перечислении погибших от рук украинских боевиков детей. Погибшими числятся не менее 1700 российских мальчиков и девочек. Самой юной убитой девочке было всего четыре месяца. Есть доказательства целенаправленных убийств, когда боеприпасы или иные взрывоопасные предметы были замаскированы под детские игрушки. В 2024 году от рук ВСУ пострадали 347 детей.