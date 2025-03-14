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Подразделения ВС РФ не сбавляют темпов наступления, вытесняя украинских боевиков с последних опорных пунктов.

Полная блокада и контроль над Вооруженными силами Украины.

Всего шесть населенных пунктов курского приграничья остаются оккупированными украинскими боевиками. Но даже во время отступления националисты продолжают зверства.

Как Киев, проигрывая на поле боя, мстит беззащитным, рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Полная изоляция и полный огневой контроль. Возможности выйти даже мелкими группами у врага нет.

Территория, которую еще контролирует ВСУ, день за днем стремительно уменьшается. До границы осталось не больше семи километров. За противником сейчас остается всего шесть населенных пунктов. Оборона там фактически уже бесполезна.

Наши подразделения не останавливаются, не сбавляют натиск, продолжают гнать подразделения врага.

В работе десантно-штурмовой батальон 810-й бригады морской пехоты. Пока в сторону фронта выдвигается очередной бронетранспортер, в районе ведут разведку.

«Находимся на командном пункте десантно-штурмового батальона. Сейчас продолжается работа, постоянно бойцы наблюдают за позициями врага. Вычисляют позиции артиллерии, передвижения и передают координаты. Уничтожают», — рассказал корреспондент Александр Сафиулин.

ВСУ пытаются окапываться на новых рубежах уже в Сумской области. Из последних сил стараются сдержать продвижение наших войск и продолжают бежать.

«Обстановка напряженная, но начинает ослабляться. Был осуществлен прорыв. Зашли к ним во фланг, поэтому у них все сыпаться начало. Заходим к ним в глубину, отрабатываем, много берем в плен», — поделился заместитель командира десантно-штурмового батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Акцент».

Других вариантов выжить у солдат ВСУ здесь теперь нет. Только сложить оружие и выйти с поднятыми руками вверх. Впрочем, есть и те, кто не желает сдаваться. В серой зоне продолжают уничтожать мелкие группы противника, которые пытаются прорваться к границе.

Новые свидетельства зверств армии Украины в Курской области наши военные находят каждый день.

Вот на окраине освобожденной Суджи расстрелянная в упор машина. На кузове повреждения от пуль разного калибра и осколков мин. В салоне, судя по одежде, убитая женщина. Она пыталась покинуть город во время вторжения ВСУ. Неподалеку на обочине еще одно тело мотоциклиста, который был застрелен украинскими солдатами.

И таких случаев много. И не только в Судже.

«Подъезжаем в центр деревни. Только поднимаюсь на горку. Я даже ничего не понял. Слышу — хлопки. Стекло в хлам, в капоте дырка, у деда рваное плечо. Мы остановились. Они на нас, кто кричит: «Ложись!», кто: «руки за голову!» — рассказал житель села Казачья Локня Юрий Шелепов.

Ничем неоправданная и необъяснимая жестокость со стороны ВСУ на нашей территории в отношении наших людей. Вероятно, очередная жалкая попытка демонстрации силы, которой Киеву всегда так не хватает на поле боя.

Не хватило в этот раз. И не хватит в будущем.