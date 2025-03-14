Переговоры в Москве: США и Россия обсудили тридцатидневное перемирие с Украиной

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Самолет американского специального посланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы после закрытой встречи с Владимиром Путиным.

Самолет американского специального посланника ночью вылетел из столичного Внуково.

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф накануне прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

О том, что в Кремле пройдет встреча в закрытом формате, ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тема обсуждения — возможное прекращение огня на 30 дней, а также двусторонние российско-американские отношения.

В Кремле об этом разговоре пока не сообщали. Но за несколько часов до отлета Уиткоффа Владимир Путин четко дал понять: Россия за прекращение огня. Однако есть несколько вопросов, требующих решения.

«Первое, что мы будем делать с этим участком в Клине, в Курской области. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. Как будут решаться вопросы контроля, верификации? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы. А кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?» — задался вопросами Путин.

В Соединенных Штатах Америки со сдержанным оптимизмом смотрят на перспективы сделки. Об этом несколько часов назад заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News, комментируя встречу Владимира Путина с американским спецпосланником.

«Конечно у обеих сторон будут свои требования. И, конечно, обеим сторонам придется пойти на некоторые компромиссы. В ход идет челночная дипломатия. Я поговорил со своим коллегой. Специальный посланник Уиткофф передаст нам информацию для оценки, а президенту Трампу — для принятия решений о дальнейших шагах», — заявил Майк Уолтц.

Он также предположил, что Украине вряд ли удастся стать членом Североатлантического альянса, и при любом варианте переговоров Киев не вернется к границам 2014 года.