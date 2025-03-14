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Владимир Путин подчеркнул, что без четких гарантий и ответов на принципиальные вопросы обсуждать перемирие бессмысленно.

Западные средства массовой информации буквально по словам разбирают заявления президента России Владимира Путина.

Особенно в контексте озвученных президентом нюансов возможного мирного соглашения.

Жесткие требования по демилитаризации, контроль над перемирием и стратегические цели Кремля. Как все это оценивают в странах коллективного Запада рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Ключевая фраза Путина, мгновенно ставшая заголовком во всех мировых СМИ: «Россия согласна на перемирие, но есть нюансы».

Reuters еще раз для всех повторяет слова российского лидера о том, что «любое соглашение должно учитывать первопричины конфликта».

И на Французском телевидении, наконец разглядели сразу все красные линии, очерченные Москвой:

«Мы услышали важные слова: „прочный мир“, „первопричина“. Именно эти слова Кремль традиционно использует для осуждения присутствия НАТО на границах России. Также он неявно упоминает демилитаризацию Украины и поставки оружия в Киев. Кто будет контролировать прекращение огня? Мы видим также его враждебность к присутствию западных войск с этой целью»

Все это уже неоднократно проговаривалось с российской стороной в качестве основы для начала мирного процесса.

The Washington Post называет условия жесткими, британская The Independent— невыполнимыми для Киева.

Но резонное замечание: прекращаем огонь, а что дальше?

Еще до встречи со специальным посланником президента США Дональда Трампа Владимир Путин дает понять: без четких гарантий и ответов на принципиальные вопросы обсуждать «режим тишины» бессмысленно. Напоминая при этом о катастрофическом положении Вооруженных сил Украины в Курской области и на других участках фронта. При таком раскладе согласие Украины на временное перемирие выглядит скорее как передышка, а не реальное стремление завершить конфликт. Вот поэтому Москва и ставит перед Западом неудобные для него вопросы.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет?» — сказал Владимир Путин.

Четкой обратной связи пока нет. Дональд Трамп поджидал решений Москвы в компании Генерального секретаря НАТО, продолжая сигнализировать о готовности идти на компромисс, но и одновременно демонстрируя сдержанность.

«Мы вышли из тупика. Мы действительно вышли из тупика. Надеюсь, это имеет значение», — сказал Трамп.

Глава Украины Владимир Зеленский после указанных из Москвы нюансов снова не желает выбираться из этого тупика: фирменное упрямство и перекладывание ответственности на других.

«Они там, в Москве, обставляют идею тишины такими выдумками, чтобы вообще ничего не получилось. Или чтобы не получалось как можно дольше», — заявил Владимир Зеленский.

И Европа ему в этом как всегда подыгрывает. На этот раз через признание успехов российского наступления.

«Реальность такова, что у России есть преимущества на военных фронтах, она продвигается вперед. Не следует путать перемирие или даже мирное соглашение с неудачной тактической паузой, которая позволила бы России восстановить свои возможности», — сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Но только и со стороны самого Вашингтона все-таки странная пока выходит готовность к перемирию — именно сейчас Украине возобновляют поставки дальнобойных бомб.

А в отношении российского нефтегазового и банковского сектора в ночь с четверга на пятницу ввели дополнительные ограничения.

Но в Москве, на стороне которой был мяч, не только не спасовали, но и оставили его у себя.