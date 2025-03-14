США выступили против размещения ядерного оружия в Польше

Фото, видео: www.globallookpress.com/Brian Cahn; 5-tv.ru

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Джеймс Дэвид Вэнс заявил о недопустимости «игры с жизнями будущих поколений», комментируя призыв Варшавы разместить американское ядерное оружие на своей территории.

Последние милитаристские заявления, звучащие в Европе, вызвали шок в Вашингтоне.

Так вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс прокомментировал призыв Варшавы разместить американское ядерное оружие в Польше.

«Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в Восточную Европу. Нужно быть осторожными. Мы „играем“ с жизнями будущих поколений», — заявил Вэнс.

Ранее Дональд Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов. И надеется обсудить этот вопрос с Россией и Китаем.