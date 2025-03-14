ФСБ рассекретила документы о латышских дивизиях в СС

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В этих подразделениях помимо настоящих извергов были и дезертиры.

Латышские дивизии СС во время Великой Отечественной войны отличались особой жестокостью. Но при этом и случаи дезертирства из них носили массовый характер.

ФСБ рассекретила документы советской военной контрразведки (СМЕРШ) о латышах, служивших фюреру-фашисту Адольфу Гитлеру. Из протоколов допросов следует, что дезертирами становились из-за разного отношения командования к латышам и немцам, а также потому, что вместо обучения многих сразу посылали на Восточный фронт.

Но было много и настоящих извергов, которые целенаправленно шли в эти части убивать и «занять лучшее место в новой Европе», как обещали им в Третьем Рейхе.

В итоге только в районе Риги фашисты истребили больше 300 тысяч советских людей. И, что не менее страшно, уже в современной Латвии 16 марта отмечается «День памяти латышских легионеров».