Песков назвал решение ЕСПЧ о трагедии в Одессе проблеском здравого смысла
Фото: © РИА Новости/Александр Полищук
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События, повлекшие за собой смерть 48 человек, произошли в 2014 году.
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной в трагедии в Одессе в мае 2014 года является проблеском здравого смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с агентством ТАСС.
«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил он.
Однако Песков добавил, чтобы делать такие выводы, то необходимо больше примеров, которые власти России хотели бы видеть.
Речь идет о событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. В тот день радикалы, среди которых были представители «Правого сектора»*, подожгли Дом профсоюзов. Тогда погибли 48 человек, а более 200 мирных граждан — пострадали.
Суд признал, что украинские власти не приняли своевременно меры по спасению людей, а также намеренно скрывали улики под предлогом принятия мер по устранению последствий столкновений.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что заявления президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине появились на первых полосах крупнейших международных СМИ.
* — экстремистская организация, запрещена в РФ.