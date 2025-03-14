Наталья Подольская разозлила мужа просьбой о дорогом подарке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звонок жене 8 марта вывел Владимира Преснякова из равновесия.

Певица Наталья Подольская рассказала в эфире одного из телеканалов, как рассердила мужа Владимира Преснякова в Международный женский день, попросив шикарный подарок.

Ранее, на 23 февраля, Пресняков получил от благоверной презент — смешную маечку. А потом отправился на гастроли. Когда пришло время поздравлять жену, музыкант прислал ей голосовое сообщение из другого города — полное нежных признаний и теплых слов. Назвал ее своим лучшим другом и самой прекрасной женщиной и замечательной мамой. А в ответ услышал нечто неожиданное.

«Я его очень сильно поблагодарила и сказала: „А можно мне новый iPhone?“ Он разозлился. Он так расстроился, говорит: „В смысле? Ты мне маечку? А я тебе iPhone?“» — вспомнила Подольская.

Гнев вскоре сменился на милость. Конечно, Пресняков подарил своей даме заветный смартфон. И, кажется, жизнь потекла по-прежнему. Вот только на днях певица вдруг заговорила про измены. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему в звездной паре возникают жаркие споры о неверности. Оказывается, у знаменитостей на этот счет совершенно разные взгляды!