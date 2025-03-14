Нейросеть помогает российским кардиологам искать поврежденные ткани сердца

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Искусственный интеллект также анализирует данные МРТ.

Революция в кардиологии! Искусственный интеллект помогает петербургским медикам в диагностике заболеваний сердца. Например, нейросети способны за мгновенье расшифровать кардиограмму или проанализировать данные МРТ. Или же за несколько секунд обнаружить поражение тканей сердца с точностью до 85%. Раньше вся эта работа занимала у врачей многие часы. Как высокие и очень умные технологии спасают жизни, узнала корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Врач загружает серию МРТ-изображений. Снимки тут же анализирует нейросеть и выдает диаграмму. Это модель сердца, разделенная на 17 сегментов. На ней видно, какой процент тканей поражен фиброзом.

«До сих пор коллеги на глаз определяли, какой процент фиброза в каком сегменте, визуально. Ручная такая обработка занимает десятки минут, а то и час. Сейчас это можно делать в полуавтоматическом формате за две-три минуты, а в полностью автоматическом — это одна секунда», — заявляет руководитель проекта Екатерина Бруй, старший научный сотрудник физического факультета ИТМО.

Разработка облегчит работу врачей, а главное — ускорит процесс назначения терапии, что особенно важно, когда речь идет о заболеваниях сердца.

«Фиброз… Чем его больше, тем хуже сердце выполняет свою насосную функцию. Кроме этого, при фиброзе сердце становится жестким, плохо сокращается. Это приводит к развитию сердечной недостаточности», — объяснил Ростислав Нильк, заведующий кардиологическим отделением СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Благодаря быстрой диагностике врачи смогут в динамике наблюдать состояние сердца, прогнозировать возможные осложнения и исходы заболеваний — от гипертонии до инфаркта миокарда.

42-летний Юрий Исаев никогда не жаловался на сердце, приступ случился внезапно.

«Были с друзьями на рыбалке, при разгрузке снегохода почувствовал давление в груди. Стало тяжело дышать, отдышка и в пот бросило», — рассказал пациент.

Перепуганный мужчина вызвал скорую. Позже врачи скажут — повезло, успели сделать операцию. Установили стенд, что расширил забитый сосуд. Теперь кровь полноценно поступает к сердцу. Об инфаркте теперь напоминает рубец на стенках сердца.

«Фиброз — это исход инфаркта миокарда. Это рубцовая ткань, замещающая тот кусочек сердца, который умер в результате инфаркта миокарда», — рассказал Ростислав Нильк, заведующий кардиологическим отделением СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Поврежденные ткани искусственный интеллект определит с точностью до 85%. Разработчики считают это высоким показателем — его можно сопоставить с мнением двух разных экспертов.

«Очень большой объем работы — это валидация результатов. То есть это определение точности, расчет различных показателей точности, метрик, чтобы понимать, как именно наша модель работает, если она ошибается, то где она ошибается и как это можно исправить», — пояснила исполнитель проекта Ксения Белоусова, инженер физического факультета ИТМО.

В будущем алгоритм планируют усовершенствовать. Нейросети можно будет использовать для обработки не только МРТ-снимков, но и изображений, получаемых с помощью компьютерной томографии.