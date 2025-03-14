Заявления Путина по конфликту на Украине стали главной темой публикаций западной прессы
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Зарубежные журналисты отмечают стремление России к заключению устойчивого мира.
Заявления президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине появились на первых полосах крупнейших международных СМИ. И посыл российского лидера на Западе услышали.
Издание The New York Times заявляет, что Москва приветствует прекращение огня, но только на определенных условиях. В частности, еще остаются открытыми вопросы о том, будет ли Киев получать военные поставки в рамках 30-ти дневного перемирия, и как именно будет контролироваться и обеспечиваться прекращение огня.
Издание The Washington Post отмечает, что соглашение, предложенное США, требует кропотливого изучения, особенно с учетом быстрого продвижения российских войск. А британская The Guardian, подчеркивает, что Россия прежде всего стремится устранить коренные причины конфликта и заключить устойчивый мир.