Метеоролог назвал регионы, которые могут пострадать от наводнений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Богодвид

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По прогнозам Гидрометцентра, половодье в европейской части России в этом году будет слабым.

Регионы России начинают готовиться к половодью. По данным метеорологов, основной разлив произойдет в апреле, весенние подтопления в этом году ожидаются в нескольких частях страны. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на европейской территории РФ подтопление будет слабым. Об этом говорят скудные запасы воды в снежном покрове, глубина промерзания и водности почвы. Все эти показатели в 2025-м значительно ниже нормы.

Но в ряде областей таяние снега приведет к некоторым сложностям. В зоне риска снова Оренбургская область, которой весна нанесла немалый ущерб в 2024 году. Там уже починили прорванную дамбу и готовятся взрывать ледяные глыбы, чтобы уберечь от воды населенные пункты. Подтопления ожидаются также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях.

Похожая ситуация прогнозируется в Уфе, могут пострадать хозяйственные постройки в Кировской области. Меры принять придется также властям Самарской и Свердловской областей. Скорее всего, подтопления будут и в Омской области, Якутии и Забайкальском крае. Низины может залить водой в Хабаровском крае и на Чукотке.

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