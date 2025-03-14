Экс-бойфренд Анфисы Чеховой Тишко высказался о ее аборте

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущий сам отвез беременную возлюбленную в клинику, о чем теперь жалеет.

Телеведущие Владимир Тишко и Анфиса Чехова так и не стали семьей и родителями общего малыша, потому что в важный момент сделали роковой выбор. Они были яркой звездной парой, планировали пожениться, но отношения оказались слишком сложными — напоминали «американские горки». В череде расставаний и новых признаний в любви Чехова забеременела, но в итоге сделала аборт. Она не была уверена в надежности бойфренда и не решилась рожать.

Тишко, по собственным словам, до сих пор не может пережить случившееся. Он разоткровенничался в эфире реалити-шоу «Выживалити» и заявил, что теперь считает отказ от родительства большой ошибкой. Когда Владимир узнал о беременности избранницы, он был счастлив и действительно захотел стать отцом, но не смог проявить настойчивость. Вместо этого повез Чехову в клинику.

«Я ее сам отвозил туда. Мы были там вместе в этот день. Это было решение двух дебилов. Решение, конечно, было… Немного катастрофическое… Единственное желание иметь ребенка, и такая ситуация возникла только с ней. Больше у меня такого желания не было», — сказал Тишко.

Со слезами на глазах телеведущий признался, что «осколки прошлого» до сих пор бередят душевные раны. Судя по всему, коллеги по шоу поверили в его искренность и прониклись болью, многие плакали вместе с ним. Полный трудностей роман закончился спустя три года, Анфиса Чехова не хотела расставаться, но в этом решении Тишко наконец был тверд и последователен.

Мамой теледива все-таки стала. Она растит сына Соломона от актера Гурама Баблишвили. Тишко о личной жизни говорит мало, он был женат еще до отношений с Чеховой, от этого брака у него есть дочь Дарья.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анфиса Чехова рассказала об отношениях с тираном, который ее избивал.