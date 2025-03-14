Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

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Президент РФ поблагодарил руководство страны за помощь в проведении переговоров с США в Эр-Рияде.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

В ходе беседы российский лидер поздравил руководство и народ дружественной страны со священным для мусульман месяцем Рамадан и передал добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду. Он также высоко оценил посредничество Саудовской Аравии при переговорах с Москвы и Вашингтона и поблагодарил за создание условий для проведения встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.

«Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — сказано в публикации.

Отмечается, что Путин обсудил с наследным принцем актуальные вопросы взаимодействия РФ и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+. В беседе была подчеркнута значимость этого уникального формата для сохранения стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса между спросом и предложением.

Кроме того, в диалоге был сделан акцент на приверженность стран соблюдению своих обязательств и развитию продуктивных дипломатических отношений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин предложил Украине перемирие на 30 суток.