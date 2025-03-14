«Может быть противопоказано»: врач-стоматолог об отбеливании зубов в домашних условиях

Фото, видео: 5-tv.ru

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Воспаления в полости рта и повышенная чувствительность эмали — не единственные последствия неправильного подхода к процедуре.

Заразительная голливудская улыбка — мечта многих, вот только добиться белоснежного цвета зубов не так просто. Эмаль темнеет по разным причинам, к основным можно отнести употребление чая, кофе и шоколада, некоторых фруктов и ягод, курение и другие вредные привычки, кариес, а также плохую гигиену полости рта. Можно ли самостоятельно исправить ситуацию или за отбеливанием зубов лучше обращаться к доктору? На этот вопрос ответила врач-стоматолог Ирина Голоцван.

Домашнее отбеливание — это осветление эмали зубов специальными средствами, которые наносятся на зубы. По мнению специалиста, к плюсам подобных процедур можно отнести возможность выбора средств — это отбеливающие полоски, пасты, гели в стандартных или индивидуально изготовленных капах. Кроме того, есть возможность контроля над чувствительностью за счет регулирования частоты нанесения осветляющих составов.

«Если через пару процедур вы почувствовали, что зубы стали реагировать сильнее на холод, на горячее, вы можете пропустить одну-две процедуры и затем продолжить. Да, это займет больше времени. Но зато процедура будет гораздо комфортнее. Ну и, конечно, у домашнего отбеливания более доступна ценовая категория», — сказала врач.

К минусам самостоятельной работы над улыбкой Ирина Голоцван отнесла отсутствие профессионального сопровождения. Доктор настаивает как минимум на предварительной консультации стоматолога во избежание нежелательных последствий в виде воспалительных процессов в полости рта, которые могут усугубиться при использовании отбеливающих средств.

«Твердые ткани зубов могут иметь такие особенности, для которых домашнее отбеливание будет противопоказано. Для достижения видимого результата отбеливания необходимо много времени. Курс может занять от двух до четырех недель», — пояснила Голоцван.

Также к недочетам стоматолог причислила риск приобретения некачественных и неэффективных составов. При самостоятельном приобретении сложно проконтролировать оригинальность и безопасность продукции. Домашнее отбеливание — хорошая альтернатива кабинетному только при условии, что ваш стоматолог его порекомендовал после консультаций и проведения профессиональной гигиены.

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