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Один из главных вопросов на встрече — украинский конфликт.

Сегодня впервые Владимир Путин высказался о возможности перемирия на 30 дней, которое было предложено по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Как заявил президент, Россия готова, но есть нюансы. Большой вопрос — будет ли киевский режим соблюдать режим прекращения огня? Ведь доверять обещаниям Зеленского, как известно, нельзя.

Наша страна, как и прежде, настаивает на долгосрочном мире. Позицию России полностью разделяет и Белоруссия. Это на совместной пресс-конференции подтвердил Александр Лукашенко. Он приехал в Москву с официальным визитом. Главные заявления двух лидеров изучил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Переговоры без камер с кабмином в полном составе. И через час президенты России и Белоруссии выходят к прессе — подписывают документы.

Среди них и договор о гарантиях безопасности. Спецоперация на Украине еще раз доказала: мир изменился. В нем много центров силы. И кажется, в Вашингтоне это начинают понимать, отказываясь от неликвидных вложений в Украину. Киев уже готов и подписать сделку по ресурсам, и остановить огонь.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Теперь по поводу готовности Украины к прекращению боевых действий. Американо-украинская встреча в Саудовской Аравии, она внешне, может быть, выглядит, как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле, убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом. Исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас было сказано, на земле», — сказал Владимир Путин.

Труба для ВСУ — теперь это не просто оборот речи. Операция «Поток» смыла остатки украинской армии из Суджи. Накануне этой встречи начальник Генштаба сообщил президенту, что Курская область почти полностью зачищена.

«Для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за! Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое, что мы будем делать с этим участком… в Курской области. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить, после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?» — задался вопросом президент.

Главный нюанс, собственно, вот: после европейско-украинской комбинации с Минскими соглашениями и договоренностями в Анкаре, сорванными лично с подачи британского экс-премьера, доверия к Банковой ровно ноль.

«Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет. Контроль как будет организован? Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним обсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», — подтвердил Путин.

Как показывает пример Стармера, Макрона и Мерца, мира хотят далеко не все в европейском истеблишменте. Хотя с санкционными войнами и подрывом «Северных потоков» их экономика стала булькать и захлебываться.

«Россия договорится с США — труба Европе и Украине вместе взятым…» — отметил Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

«По поводу „трубы для Европы“… Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», — добавил российский лидер.

После выборов для Александра Лукашенко это первый зарубежный визит. Ну как зарубежный. Россия и Белоруссия — союзное государство без таможенных и экономических границ. С единой системой безопасности.

Спрашиваем белорусского президента, что он думает о последних заявлениях Европарламента о милитаризации Украины.

— О притязаниях фон дер Ляйен и ядерном зонтике Макрона, что вы думаете? — задает вопрос корреспондент.

— Зонтик надо над Францией не потерять, а не то что они этот зонтик над всей Европой будут держать. Ну, хватит, навоевались — давайте уже жить дружно», — ответил Лукашенко.