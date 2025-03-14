До полного освобождения Курской области осталось взять под контроль 6 сел

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Менее чем за неделю наши войска выдавили ВСУ из 27 населенных пунктов.

До полного освобождения Курской области осталось всего шесть небольших сел. Сегодня Министерство обороны сообщило, что наши военные взяли под свой контроль Суджу. Город полностью зачищен от украинских боевиков. Почти восемь месяцев назад неонацисты захватили его и превратили в центр своей обороны. Все это время там шли бои. Российские военные продвигались верно, но аккуратно, чтобы не навредить мирным жителям. Сотни человек оказались фактически в заложниках. Сначала они не успели уехать, а потом их удерживали радикалы. И сегодня люди благодарят наших военных.

«Как держались? Надежду не теряли, мы знали, что нас освободят. Мы все вместе, все держались, друг друга, поддерживали. Первый их увидел муж 10 марта — когда зашла группа ребят, которые шли по трубе… Когда увидел красные повязки, эмоций, конечно, не сдержал… Ко мне прибежала и сказала Леся: «Мама, наши пришли», — вспоминала Светлана Белоброва, жительница Суджи.

Доблесть и мужество наших военных, которые прямо сейчас освобождают оставшиеся села в Курской области, сегодня вновь отметил президент России Владимир Путин.

«Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участки вклинения в Курскую область будут исполнены так же как и на других участках боевого соприкосновения. Да, не только Суджа, но и прилегающие населенные пункты. Мы сейчас забираем их один за одним. Все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», — отметил глава государства.