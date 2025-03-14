Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Вопрос завершения украинского конфликта остается приоритетным для США.

Представители американской и российской сторон ведут диалог о возможном стратегическом сотрудничестве в будущем. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией», — отметил Ушаков.

По словам помощника президента, Соединенные Штаты, в первую очередь, заинтересованы в завершении украинского конфликта. На данный момент этот вопрос остается приоритетным для Вашингтона, и представители страны четко обозначают свою позицию.

Прежде Ушаков также сообщал о будущей встрече спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры были запланированы на вечер 13 марта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что согласие Москвы на прекращение огня на Украине обязательно приведет к полному завершению конфликта. Он также выразил уверенность, что Россия никогда не нападет на США и их союзников, а соответствующие заявления европейских политиков ничем не обоснованы.